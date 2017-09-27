Россия и США договорились вместе строить космическую станцию возле Луны

Россия и США договорились совместно работать над проектом построения первой лунной космической станции, что является частью долгосрочного проекта, направленного на изучение глубинного космоса и отправки человека на Марс.



Об этом в среду сообщает "The Telegraph".



"Партнеры намерены разработать международные технические стандарты, которые будут использоваться позже, в частности для создания космической станции на лунной орбите", - говорится в заявлении российского космического агентства после подписания соглашения на конференции в Аделаиде.



NASA в свою очередь указывает, что организация осуществляет шаги по изучению "глубинного космоса вблизи Луны, где астронавты будут строить и начнут тестирование систем, необходимых для исследования миссиями глубоких космических целей, включая Марс".



Как известно, летом Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за новые санкции против России, Ирана, Северной Кореи, несмотря на обеспокоенность администрации президента США.