Сенат США більшістю голосів ухвалив нові санкції проти Росії

Сенат переважною більшістю голосів проголосував за нові санкції проти Росії, Ірану, Північної Кореї, незважаючи на стурбованість адміністрації президента США.

Про це повідомляє Reuters.

За обмежувальні заходи проти РФ, Ірану та Північної Кореї проголосували 98 законодавців, 2 голосували проти.

Як відомо, Палата представників США прийняла законопроект "Протидія противникам Америки через санкції", в якому важливе місце відведено підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ.

BREAKING: Senate votes overwhelmingly for new sanctions on Russia, Iran, North Korea, despite Trump administration's concerns pic.twitter.com/F4OsghIsvy