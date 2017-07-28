Сенат США більшістю голосів ухвалив нові санкції проти Росії

Сенат переважною більшістю голосів проголосував за нові санкції проти Росії, Ірану, Північної Кореї, незважаючи на стурбованість адміністрації президента США.

Про це повідомляє Reuters.

За обмежувальні заходи проти РФ, Ірану та Північної Кореї проголосували 98 законодавців, 2 голосували проти.

Як відомо, Палата представників США прийняла законопроект "Протидія противникам Америки через санкції", в якому важливе місце відведено підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ.

BREAKING: Senate votes overwhelmingly for new sanctions on Russia, Iran, North Korea, despite Trump administration's concerns pic.twitter.com/F4OsghIsvy — Reuters Top News (@Reuters) July 27, 2017

Тепер законодавча ініціатива перед набуттям чинності має бути підписана президентом США Дональдом Трампом.

Раніше директор з комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі в коментарі CNN заявив, що Трамп може накласти вето на російський санкційний законопроект, але лише для того, щоб зробити його більш жорстким.

Якщо Трамп вирішить накласти вето, законопроект, як очікується, отримає достатню підтримку в обох палатах, щоб подолати його.

Як відомо, новий законопроект викликав невдоволення в країнах Євросоюзу і європейських інститутах.

Нові санкції передбачають штрафні санкції для європейських компаній, які, зокрема, будуть співпрацювати з російським "Газпромом" при реалізації газопроводу "Північний потік-2".

У свою чергу, президент Росії Володимир Путін заявив, що якщо США приймуть законопроект про нові антиросійські санкції, це викличе особливий жаль. За його словами, відповідь Росії буде залежати від остаточного варіанта законопроекту, розглянутого Вашингтоном.

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