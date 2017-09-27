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Главари ОРДО хотят контролировать пользователей Интернет

Среда, 27 сентября 2017, 17:46

Так называемое "министерство связи ДНР" рекомендует операторам, предоставляющим услуги Интернет, хранить персональные данные пользователей.

Об этом говорится на сайте так называемого "министерства".

В "рекомендательном письме" самопровозглашенная власть террористической организации предлагает собирать и хранить учетные данные абонентов, информацию про их сеансы выхода в Интернет, а также другую информация, позволяющую ассоциировать запрашиваемый IP-адрес с определенным физическим или юридическим лицом.

"Это фамилия, имя, отчество, электронный адрес и контактный номер телефона. Если к нам обращаются правоохранительные органы с каким-то определенным IP-адресом, и у них есть подозрения, что это лицо может быть причастно к каким-либо правонарушениям, то мы… можем обратиться с запросом к операторам и идентифицировать кто это", – приводит "министерство" слова так называемого "директора Департамента по контролю электросвязи и телекоммуникаций Министерства связи ДНР" Игоря Халепы.

В сообщении также говорится о том, что соответствующее "рекомендательное письмо" выдано якобы из-за многочисленных запросов в "министерство связи ДНР" от "правоохранительных органов республики".

Как сообщалось ранее, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Facebook будет заблокирован в России, если не исполнит требования закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ.

С 2015 года закон "О персональных данных" РФ требует от российских или зарубежных компаний обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

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