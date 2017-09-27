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Новый глава "Укрзализныци" заработает более 24 миллионов гривен в год

Среда, 27 сентября 2017, 17:53

Кабинет министров утвердил контракт с членом правления - исполняющим обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгением Кравцовым.

Соответствующе решение правительство приняло на заседании 27 сентября без обсуждения, сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно тексту контракта, которым располагает агентство, Кравцов как член правления будет иметь ежемесячный оклад в 500,2 тыс. гривен, а в случае исполнения обязанностей главы правления он должен получать 471,6 тыс. гривен в месяц.

"Еще ему будет начисляться квартальная премия, которая не может превышать трех должностных окладов. Также предусмотрена годовая премия, которая не может превышать 24 должностных окладов", - пишет издание.

Отмечается, что премия не будет начисляться, если не будет прибыли, если будет задолженность перед бюджетом или по зарплате, а также за невыполнение решений высшего органа управления ПАО, наблюдательного совета.

По подсчетам агентства, без учета материальной помощи и надбавок за стаж и ученые звания, в случае выполнения всех требований контракта, в год на посту члена правления Кравцов сможет заработать 24 миллиона гривен, а на посту и. о. главы правления – 26,6 миллионов гривен.

Как сообщалось, 9 августа Кабмин уволил по собственному желанию председателя правления "Укрзализныци" Войцеха Балчуна, назначив вместо него временно исполняющим обязанности первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.

Позднее ГПУ заявила, что расследует подделку письма за подписью вр.и.о. главы ПАО "Укрзализныця" Евгения Кравцова о выдаче своему советнику польской визы.

Ранее сообщалось, что месячная зарплата бывшего главы ПАО "Укрзализныця" Войцеха Балчуна составляла 462 тысячи гривен.

Темы: Укрзализныця
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