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В Калиновке интенсивность взрывов сократилась до 3-4 в минуту

Среда, 27 сентября 2017, 19:00

На складах боеприпасов в Калиновке интенсивность взрывов сократилась до 3-4 в минуту.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

"На складах боеприпасов в Калиновке обстановка стабилизировалась. По состоянию на 17.00 интенсивность взрывов сократилась до 3-4 в минуту", - говорится в сообщении.

"На месте ликвидации работает 6 пожарных танков. Пожарным самолетом АН-32П ДСНС осуществлено 5 вылетов, за каждым сброшено 8 тонн воды. На место происшествия для обезвреживания взрывоопасных предметов прибыло 15 групп разминирования и 18 единиц техники", - сообщают в Генштабе.

Указывается, что в целом к ​​ликвидации последствий происшествия привлечено более 700 военнослужащих ВСУ.

Как известно, следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала Вооруженных сил Украины в Калиновке Винницкая области.

Украинская правда

Темы: чрезвычайное происшествиеВинницкая областьармия
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