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Адвокат уверен, что Умерова отправят отбывать незаконный срок в РФ

Четверг, 28 сентября 2017, 00:26

Приговор в виде двух лет колонии-поселения для заместителя Меджлиса Ильми Умерова, который 27 сентября вынес оккупационный суд Крыма, является опасным для него в связи с состоянием здоровья.

Об этом сообщил бывший адвокат Умерова Николай Полозов, в эфире Громадського.

"Ильми - человек очень больной. У него болезнь Паркинсона, диабет, ишемическая болезнь, он инвалид третьей группы. Тот приговор, который ему вынесли - даже более жесткий, чем просил прокурор - для него смертный приговор. Нет соответствующих условий в колонии-поселении", - отметил он.

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По словам Полозова, есть только одна такая колония в Крыму - в Керчи.

В то же время, защитник уверен, что Умерова отправят отбывать наказание в РФ.

"Это делается специально, для того, чтобы сломать человека, чтобы запугать других. Я не исключаю, что его могут отправить и в Сибирь", - сказал Полозов.

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Он пояснил, что сейчас единственная цель защитников - последовательно довести дело до Европейского суда, а затем передать дело в международный суд в Гааге.

(Полозов был переведен ФСБ в статус свидетеля, поэтому сейчас не защищает Умерова).

Как известно, в среду 27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова и назначил наказание в виде двух лет колонии-поселения.

МИД Украины требует немедленно освободить Умерова.

Сам Умеров утверждает, что приговор Симферопольского районного суда был ожидаемым и является проявлением желания российских властей заставить молчать крымских татар.

Он отметил, что будет подавать апелляционную жалобу и обращаться в Европейский суд по правам человека.

Темы: крымские татарыКрымоккупацияРосcияправа человека
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