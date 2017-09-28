Бразилец из "Шахтера" будет выступать за сборную Украины

Атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос сможет выступать за сборную Украины.

Такую возможность футболисту дает указ президента Украины Петра Порошенко о предоставлении ему украинского гражданства, который, как сообщает источник УП в Федерации футбола Украины, уже подписан.

В то же время источники "Украинской правды" в Администрации президента говорят, что есть положительное решение комиссии по гражданству, но пока там не подтвердили и не опровергли информацию о наличии соответствующего указа.

По данным ФФУ, в настоящее время идет процесс предоставления гражданства жене футболиста и его детям.

Напомним, Марлос выступает в Украине с 2012 года. Сначала он играл за "Металлист", а в 2014 году подписал контракт с донецким "Шахтером".

Не исключено, что бразильца дополнительно вызовут в сборную Украины на заключительные матчи отбора на ЧМ-2018 с Косово и Хорватией.

Ранее рассматривал вариант получения гражданства Украины и партнер Марлоса по "Шахтеру" Тайсон, но позже он был вызван в сборную Бразилии.

Отметим, что на сайте президента текст указа о предоставлении гражданства Марлосу отсутствует. Однако, хотя документы и появляются на сайте в строгом хронологическом порядке по номерам, сейчас там после указа №274 от 13 сентября сразу идет указ №276 от 14 сентября.

Марлос Фото dynamo.kiev.ua

Николай Аврамчук, для УП