Сутки в АТО прошли без потерь – штаб

В результате боевых действий 27 сентября в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб но не был ранен.



Об этом на традиционном брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



В то же время полковник рассказал о самых горячих точках зоны АТО.



Так на донецком направлении активно продолжается вооруженное противостояние вблизи Авдеевки.



"Еще до рассвета противник применял танки и минометы в районе города. Оккупанты активизировались как на юге (Спартак), так и на востоке (Ясиноватая). Отметим, что оккупанты открыли огонь по ложной позиции ВСУ, а несколько позже – и по настоящей", – рассказал Мотузяник.



По его словам украинские военнослужащие оперативно приняли решение об открытии ответного огня, что позволило прекратить враждебные посягательства.



"Очередной сеанс вражеского огня произошел близ Авдеевской промзоны уже после захода солнца. Тогда с 21.00 по 23.00 боевики открывали огонь из стрелкового оружия", – отметил полковник.



В обеденное же время боевики проводили вооруженные провокации в Каменке. Неспокойно было также в районе Донецкого аэропорта. Местами атак противника остаются наши укрепления в Песках и Невельском. Самой горячей впрочем остается ситуация вблизи Песков, где обстрелы – длительные.



Вокруг оккупированной Горловки и на Светлодарской дуге в среду было спокойно.



Всего за минувшие сутки на донецком направлении противник совершил семь вражеских обстрелов, три из которых – из тяжелого вооружения.



На мариупольском направлении места нарушения перемирия врагом - традиционные: в Марьинском районе и на юге направлении.



"В Марьинке утром боевики провели вооруженную провокацию с применением легкого вооружения. На юге направлении враждебные обстрелы произошли в Гнутово, Талаковке и Широкино. Один из них, в Талаковке, боевики провели с применением минометов", - отметил Мотузяник.



Таким образом, за прошедшие сутки на мариупольском направлении произошло 5 вражеских обстрелов.



На луганском направлении прошедшие сутки боевики нарушили режим тишины трижды.



"Вечером с наступлением сумерек оккупанты открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия в Крымском, Лобачево и Станице Луганской. Вражеские провокации продолжались до получаса каждая", – отметил Мотузяник.



Украинская правда