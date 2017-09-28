Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за ЧП в Калиновке задерживаются более 20 пассажирских поездов

Четверг, 28 сентября 2017, 14:32

В связи с чрезвычайной ситуацией на военных складах в Винницкой области сейчас задерживаются более 20 пассажирских поездов.

Об этом сообщает 28 сентября пресс-служба "Укрзализныци".

Железнодорожники отмечают, что обеспечивают их движение в обход опасной территории.

Поезда курсируют, в частности, через станции Жмеринка, Гречаны, Шепетовка, Козятин, Подольск, Помичну, Знаменку, Вапнярку, Мироновку.

В 13:15 28 сентября железнодорожники возобновили движение поездов на участке Сосенка - Калиновка.

Всего за последние двое суток "Укрзализныця" была вынуждена изменить маршрут следования 85 пассажирских поездов.

Время задержки их в пути составляло от 30 минут до 14 часов.

Пассажиров просят отнестись с пониманием к тем непростым условиям путешествия, вызванные независимыми от "Укрзализныци" обстоятельствами.

Сейчас вокзалы и станции работают в усиленном режиме, дежурные по станциям и начальники станций переведены на круглосуточный режим работы.

На вокзалах и станциях работают дополнительные билетные кассы для возврата проездных документов.

По состоянию на утро 28 сентября пассажиры уже вернули 5263 проездных документов на сумму более 987 тысяч грн.

Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. Это привело к детонации снарядов. 

По фактам взрывов в Калиновке открыто дело с предварительной квалификацией "диверсия". Расследованием занимается Служба безопасности Украины.

Украинская правда

Темы: чрезвычайное происшествиеВинницкая областьжелезная дорога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
чрезвычайное происшествие
Российский штурмовик Су-25 упал в Азовское море
Джеймс Кэмерон опроверг слухи о съемках фильма о катастрофе "Титана"
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: