Из-за ЧП в Калиновке задерживаются более 20 пассажирских поездов

В связи с чрезвычайной ситуацией на военных складах в Винницкой области сейчас задерживаются более 20 пассажирских поездов.

Об этом сообщает 28 сентября пресс-служба "Укрзализныци".

Железнодорожники отмечают, что обеспечивают их движение в обход опасной территории.

Поезда курсируют, в частности, через станции Жмеринка, Гречаны, Шепетовка, Козятин, Подольск, Помичну, Знаменку, Вапнярку, Мироновку.

В 13:15 28 сентября железнодорожники возобновили движение поездов на участке Сосенка - Калиновка.

Всего за последние двое суток "Укрзализныця" была вынуждена изменить маршрут следования 85 пассажирских поездов.

Время задержки их в пути составляло от 30 минут до 14 часов.

Пассажиров просят отнестись с пониманием к тем непростым условиям путешествия, вызванные независимыми от "Укрзализныци" обстоятельствами.

Сейчас вокзалы и станции работают в усиленном режиме, дежурные по станциям и начальники станций переведены на круглосуточный режим работы.

На вокзалах и станциях работают дополнительные билетные кассы для возврата проездных документов.

По состоянию на утро 28 сентября пассажиры уже вернули 5263 проездных документов на сумму более 987 тысяч грн.

Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. Это привело к детонации снарядов.

По фактам взрывов в Калиновке открыто дело с предварительной квалификацией "диверсия". Расследованием занимается Служба безопасности Украины.

Украинская правда