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В Луцке на взятке поймали мужа внефракционного нардепа

Четверг, 28 сентября 2017, 14:44

В Луцке 27 сентября полиция в процессуальным руководством областной прокуратуры задержала на взятке мужа внефракционного народного депутата Ирины Констанкевич.

Об этом сообщает местное издание ВолиньPost.

Указывается, что адвоката Николая Сорокопуда задержали сотрудники управления защиты экономики Нацполиции.

Сорокопут - руководитель квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

 
фото: полиция

"Оперативники... задокументировали схему вымогательства и получения неправомерной выгоды, которую организовал муж народного депутата. К преступной деятельности в качестве посредника привлек адвоката-члена этой же комиссии", - говорится в сообщении полиции.

"Две тысячи долларов США и более пять тысяч гривен неправомерной выгоды требовали чиновники от гражданина за успешную сдачу квалификационных экзаменов, которые необходимы для получения удостоверения адвоката", - заявляет полиция.

 
фото: полиция

Также сообщается, что Сорокопуда с посредником задержали во время получения взятки.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Констанкевич на своей странице в Facebook заявила, что задержание было "срежиссированный".

"Считаю, что эта ситуация была хорошо срежиссированной, чтобы подставить известного и публичного человека, известного адвоката. Нас неоднократно предупреждали о возможных провокациях и основания. Бесспорно еще одной причиной является и то, что сегодня, я отношусь к оппозиционной политической силе, которая на Волыни имеет сильные позиции, собственное мнение, остро критикует власть", - написала она.

"Николай Сорокопуд не брал деньги, о которых так ярко написали некоторые СМИ. Он был и является честным и порядочным человеком, как адвокат, участвовал во многих громких делах, отстаивая права людей. Понятно, что это не может всем нравиться", - добавила Констанкевич.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радакоррупциявзятка
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