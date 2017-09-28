Поставка оружия Украине не позволит России стрелять безнаказанно – Вершбоу

Летальное вооружение необходимо Украине не для достижения какой-то военной победы, а для защиты украинцев и для того, чтобы Россия поняла, что не сможет стрелять безнаказанно.

Такое мнение в интервью "Лига.net" озвучил бывший заместитель генерального секретаря НАТО и экс-посол США в РФ Александр Вершбоу.

"Сейчас, по сути, Украина защищает восточный фронт Запада, демократического сообщества. Поставка летальных вооружений – вовсе не мера для достижения какой-то военной победы, так как России куда легче пойти на эскалацию этого военного конфликта….

Такое оружие нужно в условиях обстрелов, ракетных атак, которые убивают украинцев каждый день. После поставок такого оружия россияне бы поняли, что не смогут уже совершать такие обстрелы безнаказанно", - сказал Вершбоу.

Он подчеркнул, что США рассматривают вопрос предоставления Украине летального вооружения, и именно это стимулировало президента России Владимира Путина сделать его предложение о миротворцах.

"Думаю, в России не хотят видеть свои войска в Украине, подвергающиеся большему риску. Летальные вооружения могут создать такой риск. Оборонительные вооружения Украине могут быть поставлены, чтобы сделать послание Путину о том, что откладывание решения конфликта будет стоить все больше и больше для России", - добавил Вершбоу.

По его словам, американские политики так долго обсуждают вопрос поставок вооружений, потому что нет 100% уверенности в том, что события на Донбассе будут развиваться по определенному сценарию.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп в ходе кампании и публичных выступлений демонстрировал мягкий подход к Путину, но на практике усилил санкции.

"Таким образом, его политика согласовывается с европейскими союзниками. И это как минимум шанс для прогресса на этом направлении", - объяснил Вершбоу.

Он подчеркнул, что нормализация отношений США с Россией потребует решения проблем в отношениях, которые возникли в результате действий Москвы.

"России нужно пойти на уступки по Донбассу, уважать международное право: Парижскую хартию, Будапештский меморандум, Основополагающий акт Россия НАТО, все документы, которые она нарушила в ходе конфликта и она должна заплатить цену за него", - сказал Вершбоу.

Комментируя учения "Запад-2017" Вершбоу заявил, что таким образом Россия шлет запугивающее послание НАТО – "о том, что она могущественная, способна мобилизовать большое количество военных".

При этом он подчеркнул, что НАТО принимает ряд действий для того, чтобы безопасность восточноевропейских членов альянса и Украины. В частности увеличивает готовность вооруженных сил на востоке, их готовность к вызовам, способность принимать подкрепления с другой стороны Атлантического океана и пр.

Как известно, 19 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что сенат США одобрил выделение $500 миллионов военной помощи Украине.

Проект закона санкционирует предоставление Украине летального вооружения оборонного характера.

В него также включены положения, позволяющие использование средства оборонного бюджета США на нужды реабилитации в американских медицинских учреждениях раненых украинских военнослужащих, а также на усиление способности воздушных и военно-морских сил Украины.

Кремль заявляет, что не слышал заявления сената США о выделении 500 миллионов долларов на оборону Украины.