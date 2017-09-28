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НАПК проверит декларации 3 топ-чиновников

Четверг, 28 сентября 2017, 16:28

НАПК начало полную проверку деклараций первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, ректора КНУ им. Т. Шевченко Леонида Губерского и председателя Запорожской ОГА Константина Брыля.

Соответствующее решение было принято на заседании агентства в четверг, передают "Українські Новини".

В агентстве отмечают, что за проверку деклараций проголосовали все три члена НАПК, в том числе Александр Серегин, который на момент избрания в агентство работал в Институте международных отношений КНУ им. Шевченко.

"Серегин смог поддержать данное решение в связи с тем, что 6 сентября НАПК разрешило членам агентства, имеющим конфликт интересов, голосовать на заседании при наличии внешнего контроля", - сказано в публикации.

Отмечается, что у Нефедова проверят доходы за 2015 и 2016 годы. В прошлом году он задекларировал 496,962 тыс. гривен доходов.

При этом подчеркивается, что глава Запорожской ОГА Брыль сам обратился в НАПК с просьбой проверить его декларацию. В 2016 году он задекларировал 270 032 гривны доходов.

Ранее он заявил, что подал е-декларацию за 2015 год, однако она не было опубликована в реестре деклараций в связи с решением Службы безопасности Украины.

В мае текущего года Брыль уволился в запас из СБУ, в связи с чем его декларация за 2016 год была опубликована в реестре.

Как известно, в НАПК презентовали систему проведения логического и арифметического контроля поданных деклараций.

Технические возможности системы обеспечат ускорение процесса проверки деклараций, включая периоды высокой активности субъектов декларирования.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило декларации президента Петра Порошенко за 2015 и 2016 годы.

Уполномоченные лица НАПК не обнаружили конфликта интересов и признаков незаконного обогащения.

Темы: НАПКдекларации
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