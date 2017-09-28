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На военных учениях в Запорожской области погиб гражданский

Четверг, 28 сентября 2017, 17:15

В Запорожской области во время проведения учений с участием одной из бригад оперативного командования "Восток", в результате неосторожного обращения с оружием, смертельное ранение получил гражданский.

Об этом сообщает страница Оперативного командования "Восток" Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Отмечается, что по данному факту военная прокуратура возбудила уголовное дело, было начато служебное расследование.

В командовании обещают, что виновные лица будут привлечены к уголовной и административной ответственности.

Украинская правда

Темы: Запорожьеармия
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