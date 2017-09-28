На военных учениях в Запорожской области погиб гражданский

В Запорожской области во время проведения учений с участием одной из бригад оперативного командования "Восток", в результате неосторожного обращения с оружием, смертельное ранение получил гражданский.



Об этом сообщает страница Оперативного командования "Восток" Вооруженных Сил Украины в Facebook.



Отмечается, что по данному факту военная прокуратура возбудила уголовное дело, было начато служебное расследование.



В командовании обещают, что виновные лица будут привлечены к уголовной и административной ответственности.



Украинская правда