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В Раде хотят провести "кадровый день"

Четверг, 28 сентября 2017, 17:20

Заполнение вакансий и возможные кадровые ротации в Кабинете министров Украины Верховная Рада может рассмотреть в течение одного пленарного дня в октябре.

Об этом заявил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Возможно, через пленарную неделю в повестке дня будет так называемый кадровый день. И это поддерживает спикер парламента. В рамках компромисса между политическими партиями и депутатскими группами может состояться голосование в течение одного дня всего кадрового пакета", - сказал он.

Политик напомнил, что накопился большой кадровый пакет вопросов – назначение членов Центральной избирательной комиссии, руководителя Счетной палаты, омбудсмена, а также главы Национального банка, за которых должен проголосовать парламент.

"Мое мнение: если мы делаем кадровый пакет, то надо заполнять все вакансии. Потому что продолжать дальше быть "страной исполняющих обязанности" неправильно", - сказал он.

И.Кононенко также напомнил, что вакантны должности министров агрополитики, информационной политики и здравоохранения.

"Возможны и ротации в Кабинете министров. Год отработали министры. Есть видение премьер-министра, есть видение членов коалиции, поэтому могут быть кадровые решения", - заявил замглавы фракции.

"Я не исключаю, что важные кадровые решения будут приняты в октябре", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, что может разблокировать процесс назначения членов ЦИК, Кононенко пояснил, что после уточнения предложений фракций по кандидатурам президент внесет откорректированный список, и парламент может выходить на голосование.

Темы: Верховная РадаЦИКНБУКабинет министров
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