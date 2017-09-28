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Суд по делу о госизмене Януковича продолжится 5 октября

Четверг, 28 сентября 2017, 18:11

Оболонский районный суд Киева продолжит судебное заседание по делу государственной измены экс-президента Виктора Януковича 5 октября.

Об этом в зале суда в четверг заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

"Суд вынужден объявить перерыв, у нас окончания рабочего времени. Следующее судебное заседание 5 октября в 10 утра", - отметил он.

В ходе судебного заседания в четверг сторона обвинения продемонстрировала коллегии судей экспертизы выступлений экс-президента и ряд видеодоказательств о введении российских войск на территорию Крыма.

В частности, в суде показывали выпуски украинских теленовостей и любительские видео жителей Крыма, где видно как российская военная техника заходила на территорию Украины в марте 2014 года.

Как известно, Оболонский райсуд Киева заявил, что может компенсировать бесплатному адвокату Максиму Гераську его расходы на посещение экс-президента Виктором Януковича в Ростове.

Лингвистическая экспертиза не установила в публичных выступлениях экс-президента Виктора Януковича призывы к изменению конституционного строя в Украине.

Темы: Януковичсуддело о госизмене
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