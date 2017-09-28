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В России заговорили о возможной блокировке Telegram, Google и Facebook

Четверг, 28 сентября 2017, 22:00

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что Telegram и другие интернет-сервисы, которые отказываются исполнять требования российского законодательства, не будут работать на территории России.

Такое заявление чиновника цитируют РИА Новости.

"У нас нет предвзятого отношения ни к российским, ни к зарубежным интернет-сервисам. Как написано в законе, так и будет, без вариантов. Сервисы, которые не будут в России соблюдать российские законы, работать в России не будут", — сказал министр, отвечая на вопрос, может ли быть заблокирован Telegram из-за отказа сотрудничать с властями.

Министр добавил, что это касается и других сервисов.

"Не понимаю ажиотаж СМИ вокруг Telegram. Я бы также беспокоился на месте таких зарубежных сервисов, как WhatsApp, Viber, Google, Facebook. Они все подпадают под этот закон", — сказал министр.

Как известно, в среду основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что ФСБ составила на компанию протокол о нарушении "закона Яровой", который может привести к судебным процессам.

К посту он прикрепил два документа, датированных 31 августа и 14 сентября. Первый — извещение о том, что в отношении компании будет оформлен протокол. Второй документ — копия уже составленного протокола "по факту неисполнения обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений".

Темы: интернетРосcияцензура
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