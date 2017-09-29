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Гибель гражданского в ходе учений в Запорожской области квалифицировали как убийство

Пятница, 29 сентября 2017, 02:27

Гибель гражданского лица во время военных учений в Запорожской области квалифицировано по статье "умышленное убийство".

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Восточного региона Украины, передает "Укринформ".

"По данному факту Пологовским отделением полиции Главного управления Нацполиции в Запорожской области возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Запорожского военного гарнизона Восточного региона Украины", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в Запорожской области во время проведения учений с участием одной из бригад оперативного командования "Восток", в результате неосторожного обращения с оружием, смертельное ранение получил гражданский.

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Темы: убийство
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