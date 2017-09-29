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Защита обжаловала приговор журналисту Семене

Пятница, 29 сентября 2017, 03:30

Защита журналиста Николая Семены обжаловала приговор, вынесенный ему подконтрольным Кремлю Железнодорожным районным судом Симферополя.

Об этом сообщил один из адвокатов Семены Александр Попков в комментарии "Крым.Реалии".

Адвокаты подали краткую апелляционную жалобу в среду, 27 сентября.

"Апелляцию мы подали. Апелляция эта пока краткая. Это связано с тем, что мы не ознакомились еще с протоколами судебных заседаний, а протоколы очень большие, объемные, потому что они были с февраля и нам все это время не давали ознакомиться. Поэтому мы сначала подали апелляцию (краткую), чтобы застолбить десятидневный апелляционный срок", – пояснил адвокат.

Попков уточнил, что после ознакомления с протоколами защита подготовит полную апелляционную жалобу.

При этом, по прогнозам адвоката, рассмотрение апелляции состоится не раньше, чем через месяц.

Как известно, 22 сентября суд в аннексированном Крыму объявил приговор крымском журналисту, автору "Радио Свобода" и "Крым. Реалии" Николаю Семене - 2,5 года условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью в течение 3 лет. Компьютер журналиста, согласно решению суда, конфискован.

Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему предъявили официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте "Крым.Реалии" статью. В это время журналист находится под подпиской о невыезде.

Сам Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное волеизъявление".

Темы: Крым
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