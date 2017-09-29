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В Калиновке еще бывают взрывы, но движение возобновлено и свет есть

Пятница, 29 сентября 2017, 08:41
В Калиновке еще бывают взрывы, но движение возобновлено и свет есть
ГСЧС

На складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области еще наблюдается одиночная детонация боеприпасов.

Об этом сообщает утром 29 сентября Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Все населенные пункты подключены к электроснабжению. Продолжаются работы по восстановлению газоснабжения", – информируют спасатели.

"Граждане, которые были эвакуированы, возвращаются в места проживания, кроме больных, находившихся на лечении в Калиновской ЦРБ", – добавляют они.

"Ситуация постепенно нормализуется. Местное население может возвращаться в свои дома", – сообщает ГСЧС.

Возобновлено движение автотранспорта на автодороге Житомир – Могилев-Подольский и железнодорожного транспорта на перегоне Сосенко – Калиновка Юго-Западной железной дороги.

Остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 40 километров от Калиновки.

Учебно-воспитательный процесс в дошкольных и образовательных учебных заведениях начнется с понедельника, 2 октября.

Психологи работают с местными жителями, которые пострадали в результате взрывов и пожара на военных складах.

 

Сводный пиротехнический отряд ГСЧС (108 человек и 41 единица техники) обследовал 1700 га территории, совместно с представителями полиции осуществляет подворовой обход и выполняет заявки от населения по изъятию взрывоопасных предметов.

Выполнено 140 заявок из 174, обнаружено и изъято более 110 взрывоопасных предметов.

За время чрезвычайной ситуации ликвидировали возгорание 7 сооружений, возникшие вследствие попадания боеприпасов. Двух травмированных доставили в больницу.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 2110 человек и 358 единиц техники.

Чтобы не распространился лесной пожар, привлечены два пожарных самолета спасателей Ан-32П. Авиация ГСЧС осуществила уже 36 сбросов воды на очаги пожара, где снижена опасность.

Для проведения разведки и тушения пожара привлечены 9 противопожарных танков и 4 инженерных машины разграждения ИМР-2.

На месте происшествия работает мобильная оперативная группа ГСЧС во главе с первым заместителем главы службы Мельчуцьким.

Работает "горячая линия" штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации: 043-332-14-63.

Темы: чрезвычайное происшествиеВинницкая областьГСЧС
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