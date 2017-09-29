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Лутковская предложила омбудсмену РФ вместе навестить украинских политзаключенных

Пятница, 29 сентября 2017, 10:19

Уполномоченный ВР по правам человека Валерия Лутковская предложила своей коллеге из РФ Татьяне Москальковой "организовать совместный визит" к украинцам, которые сидят в тюрьмах России.

Об этом сообщает в Facebook офис Лутковской.

В частности, она инициирует личные встречи с Олегом Сенцовым, Александром Кольченко, Романом Сущенко, Николаем Карпюком, Станиславом Клыхом и Павлом Грибом.

Лутковская напомнила Москальковой о "позитивном восприятии" представителями общественных, правозащитных и международных организаций их предыдущего совместного визита в Симферопольский и Николаевский следственные изоляторы.

"Высокая оценка наших совместных усилий в сфере защиты прав граждан обоих государств свидетельствует о существовании общественного запроса на дальнейшее развитие и укрепление такой формы практического взаимодействия", - говорится в письме украинского омбудсмена.

Также Лутковская предложила российской коллеге осуществить совместный визит в пенитенциарные учреждения Украины с целью мониторинга соблюдения прав граждан РФ, находящихся в них. В частности речь идет о Викторе Агееве в Старобельском СИЗО Луганской области.

"Таким образом, мы сможем развить практику взаимных совместных мониторинговых визитов в места несвободы с целью изучения состояния соблюдения прав граждан обоих государств в этих учреждениях, а также информирования общества о соблюдении прав человека", - убеждена Лутковская.

Как известно, украинского режиссера Олега Сенцова, которого Россия обвиняет в терроризме, недавно этапировали из колонии в Якутии в неизвестном направлении. Где он сейчас, ни Украине, ни его адвокату не сообщают.

Российский военнослужащий Виктор Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области в конце июня. Сейчас он находится в СИЗО в Старобельске.

Агеев подтвердил, что служит в вооруженных силах РФ по контракту и был отправлен на восток Украины.

Украинская правда

Темы: права человекаРосcияполитзаключенные
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