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Адвокат Сенцова не знает, куда этапировали его подзащитного

Суббота, 23 сентября 2017, 14:20
Адвокат Сенцова не знает, куда этапировали его подзащитного

Украинского режиссера Олега Сенцова, которого Россия обвиняет в терроризме, этапировали из колонии в Якутии.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе, передает "УНИАН".

"Олег находится на этапе, его место нахождения мне неизвестно. В конечной точке пути должны проинформировать адвокатов или родственников. Пока информации нет", - сказал защитник.

По его словам, Сенцова начали этапировать неделю назад.

Кроме того, адвокату неизвестно, чем может быть вызвано его перемещения из России и возможна ли подготовка к обмену.

Как сообщил 11 сентября "Интерфакс" со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Иркутской области, украинского режиссера Олега Сенцова этапировали из иркутского СИЗО в Челябинск.

Ранее российская правозащитница и журналитска Зоя Светова сообщила, что Сенцова, который находился в колонии Якутска, могли перевести в колонию строгого режима в городе Иркутске.

Позже это подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии Иркутска.

25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, а еще одного украинца Александра Кольченко – до 10 лет заключения в исправительной колонии строгого режима.

Сенцова и Кольченко в феврале 2016 года этапировали в Челябинскую область.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их.

12 сентября один из защитников украинца сообщил, что Сенцова этапировали из иркутского СИЗО, но куда и зачем, неизвестно.

Сенцова вместе с Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

Темы: Сенцовполитзаключенные
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