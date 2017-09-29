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ФСБ показала видео допроса задержанного в Крыму "украинского шпиона"

Пятница, 29 сентября 2017, 13:23

Федеральная служба безопасности РФ распространила видео, на котором якобы задержанный в Крыму россиянин сознается в шпионаже на Украину.

Об этом пишет "РИА Новости".

Сообщается, что на допросе он признался, что действительно передавал секретные сведения украинской разведке.

Однако на самой записи видно только, как он отвечает на вопрос, в связи с чем задержан: "В связи с тем, что передавал секретную информацию в главное управление разведки минобороны Украины", – говорит Долгополов на допросе.

Также опубликовано видео, которое демонстрирует, что обоих подозреваемых задержали в одной квартире. После этого они были доставлены на допрос.

Отмечается, что задержанным грозит до 20 лет заключения.

Как сообщалось, в Симферополе Федеральная служба безопасности РФ задержала двух россиян, один из которых военнослужащий, по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымшпионажФСБ
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