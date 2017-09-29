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Москаль – Савченко: За "базар" надо отвечать

Пятница, 29 сентября 2017, 14:34

Председатель Закарпатской обладминистрации Геннадий Москаль намерен подать в суд на народного депутата Надежду Савченко за обвинения в контрабанде сигарет из ОРДЛО в страны Евросоюза.

Об этом он сообщает 29 сентября на своем официальном сайте.

"28 августа нардеп Надежда Савченко в прямом эфире одного из телеканалов голословно обвинила меня и Павла Жебривского в контрабанде сигарет из ОРДЛО в страны Евросоюза, – напоминает Москаль. – А потом публично пообещала, что в течение месяца предоставит доказательства этой контрабанды в Генпрокуратуру и СБУ. Месяц прошел, никаких доказательств нет".

"Видимо, уважаемая народная избранница думает, что можно прийти в студию и нести в прямом эфире любую чушь, которая взбредет ей в голову. Но это не так", – говорит губернатор.

Москаль отметил, что в случае, если до понедельника Савченко не предоставит Генпрокуратуре или СБУ никаких убедительных доказательств в подтверждение своих обвинений, он намерен судиться:

"Если до понедельника в Генпрокуратуре или СБУ не будет никаких убедительных доказательств "контрабанды сигарет из ОРДЛО в Евросоюз" через Жебривского и Москаля, я обращусь в суд и привлеку Савченко к ответственности за клевету. Как говорят в Донбассе,"за базар нужно отвечать".

Как сообщалось, глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сам просил СБУ и НАБУ проверить обвинения Савченко.

Украинская правда

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Темы: Савченко НадеждаМоскальконтрабанда
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