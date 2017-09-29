Взрывы в Винницкой области повредили 2 тысячи домов – губернатор

В результате взрывов боеприпасов на Калиновском военном арсенале пострадали около 2 тысяч жилых домов, 16 из них не подлежат восстановлению.

Об этом сообщил на сессии Винницкого горсовета председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий, передает УНИАН.

В частности, пострадали дома жителей города Калиновка, сел Павловка и Сальник Калиновского района, а также сел Медведка, Лавровка и Дорожное Винницкого района.

По словам Коровия, наибольшее количество повреждений домов в селе Павловка - более 900 домов. Есть пострадавшие дома в Медведке, Дорожном, Лавровке, Сальнике, а также в самой Калиновке.

На данный момент уже практически завершено обследование пострадавших от боеприпасов населенных пунктов, полностью восстановлено электроснабжение и восстанавливается подача газа в села.

Как сообщалось, на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области еще наблюдается одиночная детонация боеприпасов.