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В Житомирской области взорвали машину депутата – УКРОП

Пятница, 29 сентября 2017, 15:34

В Житомирской области подорвали автомобиль председателя фракции "УКРОП" в Житомирском областном совете Натальи Кокитко.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь партии "УКРОП" Евгения Кравчук.

По ее словам, это произошло в ночь на 29 сентября в пгт Першотравенск у города Барановка. Кокитко также является заместителем барановского мэра.

"Взрыв произошел около 4 часов утра. В результате в огне оказались капот, двигатель, передняя панель и передние кожаные сиденья автомобиля марки Hyundai", - рассказывает Кравчук.

Сама Кокитко говорит, что правоохранители еще не сделали никаких выводов, но "вряд ли машина взорвалась сама".

Она подозревает, что это связано с ее депутатской и общественной деятельностью.

"Были ситуации, когда после голосования на сессии областного совета укроповцы получали угрозы", - отметила депутат.

Она подчеркнула, что не имеет врагов в Барановке, ни с кем не конфликтует и не участвует в бизнес-разборках.

Как известно, 28 сентября около 23:00 неизвестные из автомата Калашникова расстреляли депутата Черкасского городского совета Михаила Бинусова.

Украинская правда

Темы: Житомирчрезвычайное происшествиеавтоместная власть
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