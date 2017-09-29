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Минобороны отстранило офицеров, которые пьяными охраняли ракетный склад

Пятница, 29 сентября 2017, 16:41

Министерство обороны отстранило двух офицеров за выполнение служебных обязанностей в нетрезвом состоянии.

Об этом говорится в сообщении Минобороны в пятницу.

Указывается, что Военная служба правопорядка проводит расследование в отношении офицеров, в отношении которых 28.09.2017 составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 3 ст. 172.20 КоАП:

"Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или употребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов военнослужащими при исполнении обязанностей военной службы или появления таких лиц на территории военной части".

Согласно информации, два офицера считаются такими, что выполняли обязанности военной службы и совершили военное административном правонарушении.

"На время проведения расследования указанных должностных лиц, относящихся к командному составу воинской части, отстранили от исполнения служебных обязанностей. Лица, действия или бездействие которых способствовали совершению правонарушения, также будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в Минобороны.

Как известно, 28 сентября главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в одной из воинских частей на складах, где хранятся реактивные части для ракет дальнего действия, выявлено два офицера в состоянии алкогольного опьянения.

Украинская правда

Темы: Минобороныармия
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