Катастрофа самолета на Хмельниччине: Прокуратура расследует нарушение правил полетов
Пятница, 29 сентября 2017, 19:50
Военная прокуратура Хмельницкого гарнизона расследует дело по факту нарушения правил полетов, повлекшего тяжкие последствия.
Об этом сообщила пресс-служба ГПУ, отреагировав на информацию о катастрофе учебно-тренировочного самолета, в результате которой погибли двое пилотов.
По предварительной версии следственной группы военных прокуроров, которая сейчас работает на месте происшествия, во время выполнения учебного полета самолет Л-39 потерял связь в районе Староконстантинова, после чего упал и разбился.
Причины и обстоятельства падения самолета устанавливаются.
Украинская правда