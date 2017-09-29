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Катастрофа самолета на Хмельниччине: Прокуратура расследует нарушение правил полетов

Пятница, 29 сентября 2017, 19:50

Военная прокуратура Хмельницкого гарнизона расследует дело по факту нарушения правил полетов, повлекшего тяжкие последствия.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ, отреагировав на информацию о катастрофе учебно-тренировочного самолета, в результате которой погибли двое пилотов.

По предварительной версии следственной группы военных прокуроров, которая сейчас работает на месте происшествия, во время выполнения учебного полета самолет Л-39 потерял связь в районе Староконстантинова, после чего упал и разбился.

Причины и обстоятельства падения самолета устанавливаются.

Украинская правда

Темы: ХмельницкийавиаГенпрокуратура
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