В Латвии поняли украинский закон об образовании
Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис назвал понятными шаги Украины по обеспечению условий для изучения государственного языка.
Об этом Шадурскис заявил во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, сообщает пресс-служба МИД.
"Шаги Украины по обеспечению условий для изучения государственного языка в системе образования понятны", - сказал министр.
На примере опыта Латвии он отметил важность создания предпосылок для учащейся молодежи получить необходимые знания государственного языка и не быть дискриминированными на рынке труда своей страны.
В свою очередь, Климкин отметил интерес Украины в заимствовании латвийского опыта функционирования системы образования с использованием языков национальных меньшинств.
Во время встречи стороны отметили тесное сотрудничество между Украиной и Латвией в образовательной сфере, в частности на межуниверситетском уровне.
Министры Климкин и Шадурскис подписали соглашение между Правительством Украины и Правительством Латвийской Республики в сфере образования, науки, молодежи и спорта.
Как известно, 25 сентября президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый парламентом 5 сентября.
Указанный закон начинает реформу образования в Украине. Он сужает использование в украинских учебных заведениях языков нацменьшинств.
С критикой нового закона выступила Венгрия. "Нож в спину", - заявил ее МИД.
Министр людских ресурсов Венгрии Золтана Балога заявила, что украинский закон об образовании противоречит многим международным конвенциям и обязательствам, которые Украина взяла на себя в отношении европейских государств.
Румынская община в Черновицкой области просила президента ветировать новый закон "Об образовании".
В свою очередь министр образования Лилия Гриневич отмечает, что принятая языковая статья закона "Об образовании" соответствует Конституции Украины.
29 сентября министерство иностранных дел Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.
Парламентская ассамблея Совета Европы получила запрос на проведение дебатов по закону "Об образовании" в ходе сессии, которая состоится 9-13 октября.
Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона читайте в статьях: "Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины" и "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".