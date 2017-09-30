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Кобзон возглавил детскую музыкальную академию в ОРДО

Суббота, 30 сентября 2017, 15:46

Российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон возглавил детскую музыкальную академию в ОРДО.

Об этом сообщил онлайн-ресурс боевиков "ДАН".

"В рамках встречи и.о. министра культуры Михаил Желтяков представил новый республиканский образовательный проект "Детская музыкальная академия", в которой на конкурсной основе будут обучаться учащиеся музыкальных школ ДНР. Почетным руководителем академии стал Иосиф Кобзон", - говорится в сообщении.

Как известно, в сентябре 2017 года Министерство культуры Украины опубликовало перечень деятелей культуры, которые могут создавать угрозу национальной безопасности Украины. В этот список попал Иосиф Кобзон.

Кроме того, Кобзон попал под санкции ЕС.

26 июля 2017 года Кобзона лишили звания почетного гражданина Славянска.

Темы: ОРДЛО
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