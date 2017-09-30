Боевика ОРЛО приговорили к 10 годам тюрьмы

На Луганщине мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за участие в батальоне боевиков ОРЛО и незаконное хранение оружия.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"Пособник террористов "ЛНР" признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и хранения боеприпасов, без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украина)", - говорится в сообщении.

Как отмечает прокуратура, обвиняемый в 2014 году добровольно вступил в ряды батальона "Призрак" боевиков ОРЛО под руководством главаря Алексея Мозгового.

"В ходе расследования установлено, что в составе указанного структурного подразделения силового блока террористической организации "ЛНР" боевик оказал сопротивление выполнению служебных обязанностей военнослужащими Вооруженных Сил Украины, задействованными в проведении АТО", - пишет пресс-служба.

Кроме того, обвиняемый полностью признал свою вину и дал обличительные показания относительно других участников незаконного вооруженного формирования.