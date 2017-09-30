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Запорожье: В полиции - 17 нападавших на участников Фестиваля равенства

Суббота, 30 сентября 2017, 23:04

В Запорожье по факту столкновения между неизвестными и участниками Фестиваля равенства открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 "Хулиганство", в отделение полиции доставлены 17 человек.

Об этом вечером 30 сентября сообщили в облуправлении Нацполиции в Запорожской области.

В сообщении отмечается, что около 60 участников Фестиваля равенства собрались в одном из помещений по ул.Сергея Серикова для проведения семинара, туда же пришли около 150 радикально настроенных молодых людей в масках, которые пытались помешать проведению мероприятия.

К двум девушкам, которые шли на Фестиваль, подошли несколько человек из толпы и начали их бить. При этом другие представители толпы воспользовались газовыми баллончиками, петардами и файерами. В результате столкновения девушки с телесными повреждениями доставлены в больницу.

По данным правоохранителей, часть из задержанных полицией - несовершеннолетние.

"В отделение полиции были приглашены их родители и составлены админпротоколы по ст. 184 КУоАП - "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей", - сообщили в полиции.

Как известно, ранее организаторы Фестивала равенства сообщали, что возле места проведения Фестиваля собрались молодые люди спортивной внешности, которые хотели сорвать мероприятие.

Позже неизвестные блокировали вход гостям мероприятия, распыляли на них газ и напали на участников Фестиваля.

Украинская правда

Темы: ЗапорожьеЛГБТполиция
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