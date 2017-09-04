США рассматривают полную торговую изоляцию Северной Кореи

Соединенные Штаты рассматривают возможность прекращения торговли с любой страной, ведущей бизнес с Северной Кореей.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил написал в Twitter.

"Соединенные Штаты рассматривают, помимо других вариантов, прекращение любой торговли с любой страной, ведущей бизнес с Северной Кореей".

The United States is considering, in addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 вересня 2017 р.

Ранее в этот же день глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что США готовы дать "мощный военный ответ" на любую угрозу стране или ее союзникам.

Как известно, 3 сентября Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории. Ядерное испытание вызвало землетрясение на Корейском полуострове.

Пхеньян подтвердил успешное испытание водородной бомбы.

Южная Корея пообещала добиться новых и наиболее мощных санкций Совета Безопасности ООН для полной изоляции КНДР.

В ЕС последнее ядерное испытание КНДР считают серьезной угрозой для международной безопасности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея остается угрозой для Соединенных Штатов, а разговоры с Пхеньяном не сработают.

Трамп назвал КНДР страной-изгоем, которая стала большой угрозой и для Китая, однако тот помогает решить северокорейскую проблему "с небольшим успехом".

Глава Минфина США представит президенту новый пакет санкций против КНДР в связи с очередным ядерным испытанием.