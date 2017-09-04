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Пропавшего украинца Гриба могут пытать – адвокат

Понедельник, 4 сентября 2017, 13:46

Адвокат пропавшего в Беларуси украинца Павла Гриба призывает Европейский суд по правам человека срочно вмешаться из-за угрозы его жизни.

Об этом адвокат его семьи в Украине Евгения Закревская рассказала на пресс-конференции в Киеве, сообщает "Радио Свобода".

Место нахождения, пропавшего 25 августа в Беларуси 19-летнего украинца Павла Гриба неизвестно по сей день.

По мнению юристки, пребывание и движение Гриба по территории Беларуси были вероятно контролируемые ФСБ, поэтому за насильственное исчезновение парня в Беларуси ответственны российские власти.

"Нами действительно было подано заявление в Европейский суд по правам человека по применению срочных мер в порядке правила 39. Мы считаем, что Российская Федерация непосредственно в данный момент нарушает такие права Павла Гриба как право на свободу, право на не применение пыток, и есть прямая угроза его жизни ", - отметила Закревская.

Она призвала власти Беларуси изъять видеозаписи с камер по возможному маршруту парня, чтобы выяснить обстоятельства его похищения, одновременно подчеркнув, что если со стороны Беларуси не будет эффективного сотрудничества с украинскими правоохранителями, то можно будет говорить и об их причастности к преступлению.

Как известно, 25 августа украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил, что спецслужбы России похитили в Беларуси его сына Павла.

Он отметил, что 24 августа Павел Гриб выехал в Белоруссию на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, после чего пропал.

Гриб убежден, что ФСБ выманила Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание. По мнению отца, причинами похищения сына могли стать записи Павла в соцсетях, направленные против агрессии России в Украине.

Сначала белорусские силовики не признавали, что украинец Гриб пересек границу Украины с Беларусью.

Однако 31 августа признали факт пересечения границы парнем.

Позже отец пропавшего в Беларуси Украинский обратился в СК РФ с официальным заявлением о содействии в розыске и возвращении Павла Гриба на Родину.

Украинская правда

Темы: БеларусьРосcия
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