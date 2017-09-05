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НАБУ изъяло у судьи ВАСУ более $ 100 тысяч наличными

Вторник, 5 сентября 2017, 14:25

Суд наложил арест на наличные средства в сумме $ 100 тысяч, более 5000 евро и 430 фунтов стерлингов, которые детективы НАБУ изъяли во время обыска в квартирах и служебном кабинете судьи Высшего админсуда Олега Голяшкина.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на постановление Галицкого райсуда Львова.

Отмечается, что указанные наличные средства изъяли 9 августа во время обыска двух объединенных квартир по улице Лаврской, 10 в Киеве. Судья Голяшкин не смог подтвердить и объяснить законность приобретения более $ 37000.

 
Судья Голяшкин
Фото Bihus.info

Кроме того, в тот же день во время проведения обыска в служебном кабинете судьи Голяшкина в ВАСУ детективы НАБУ изъяли $1000. Судья пояснил, что данные средства ему не принадлежат и о них ему неизвестно.

Постановлением детектива указанные средства признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве по статье "Декларирование недостоверной информации".

Как известно, судья в своей декларации за 2016 указал квартиру площадью 71 кв. м в Киеве, принадлежащую его матери Вере Голяшкиний. Это квартира по улице Лаврской, которая объединена с еще одной квартирой (62 кв. м), что также принадлежит матери судьи. Вторая квартира в декларации судьи никак не фигурирует.

В Голяшкиних есть семейная квартира в Слобожанском Днепропетровской области и два гаража там же. На трех детей Голяшкина в 2012 году была оформлена квартира в Днепре. У жены судьи также есть квартира в Бахмутском районе Донецкой области.

Кроме того, Голяшкин указал, что может бесплатно пользоваться квартирой площадью 86 кв. м в Киеве, принадлежащей Юрию Лебедеву.

Однако журналисты "Наших грошей" выяснили, что Лебедев сам и живет в этой квартире. Также они установили, что Голяшкин претендует на служебное жилье в столице.

За 2016 год судья Олег Голяшкин задекларировал $ 61 тысячу наличными собственных, и 7000 евро - жены. На банковских счетах они указали всего 1260 гривен.

За 2016 год судья Олег Голяшкин заработал 367 000 гривен, а его жена Елена Голяшкина, которая учится в Национальной академии госуправления при Президенте Украины, - 36 000 гривен стипендии.

В 2015 году Елена Голяшкина работала секретарем судебного заседания ВАСУ.

А сын Голяшкиних в 2016-м получил в подарок 220 000 гривен от иностранной гражданки Людмилы Гулаковой.

Как сообщалось, в августе сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски в кабинете судьи Высшего административного суда Олега Голяшкина. Обыски проходили по делу о возможном незаконном обогащении судьи.

26 мая детективы НАБУ провели обыски в Окружном административном суде Киева и по месту жительства его председателя Павла Вовка в рамках уголовного производства относительно возможного незаконного обогащения судьи.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУсудкоррупция
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