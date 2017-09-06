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Суд по госизмене Януковича перенесли на две недели

Среда, 6 сентября 2017, 11:10

Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение дела бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене на 21 сентября.

Об этом сказал председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко, передают "Украинские новости".

Таким образом суд предоставил адвокату Януковича Максиму Герасько дополнительное время для ознакомления с материалами дела.

Заседание начнется в 14.00.

Ранее государственный защитник Януковича Виталий Мешечек отказался от своих обязанностей защитника, сославшись на то, что не справится со столь сложным делом.

Позже киевский региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи назначил бывшему президенту нового государственного адвоката Максима Герасько.

Как известно, Виктора Януковича обвиняют в Украине в государственной измене. Также правоохранители расследуют и другие дела против экс-президента, который в 2014 году сбежал в Россию после расстрела протестующих на Майдане Независимости в Киеве.

Темы: Януковичсуд
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