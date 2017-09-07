Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент требует от Рады срочно отменить е-декларирование для активистов

Четверг, 7 сентября 2017, 11:47

Президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду как можно скорее принять внесенный им законопроект об отмене электронного декларирования для общественных активистов - антикоррупционеров.

Об этом он сказал с трибуны парламента в четверг во время своего ежегодного обращения к депутатам.

"В июле я внес в Верховную Раду как неотложный законопроект об отмене электронного декларирования для общественных активистов. Просил бы поддержать его, чтобы дело не выглядело так, будто президент - хороший, а депутаты - не очень", - заявил глава государства.

Он признал, что введение такого декларирования было "нашей общей ошибкой".

"А ошибки надо исправлять", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, в начале июля президент Петр Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады проекты законов об отмене е-декларирования имущества антикоррупционными общественными организациями.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: декларациикоррупцияПорошенкоВерховная Радазаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
декларации
Евроинтеграция: посол ЕС советует Украине возобновить е-декларирование
Обязательное декларирование могут вернуть уже осенью - Арахамия
Как Украина собирается выполнять антикоррупционные обещания МВФ, чтобы получить транш
Последние новости
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
Все новости...
Реклама: