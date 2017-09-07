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НАБУ задержало подозреваемого по делу Онищенко, которого искало год

Четверг, 7 сентября 2017, 15:24

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали одного из подозреваемых по делу о хищении природного газа в Украине, известному также как "дело Онищенко".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Этот человек скрывался от следствия, систематически меняя место жительства - с лета 2016 года он объявлен в розыск. В конце концов детективы НАБУ установили местонахождение и 5 сентября задержали разыскиваемое лицо", - говорится в сообщении.

По информации бюро, 7 сентября задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 55 млн гривен.

Соучастника "газовой схемы" подозревают в совершении преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса, среди которых - участие в преступной организации, завладение чужим имуществом, отмывание и сокрытие доходов, полученных незаконным путем.

Как известно, НАБУ ведет расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування" в декабре 2015 года.

По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации природного газа в размере более 1,6 млрд гривен, вследствие чего "Укргазвыдобуванню" нанесен ущерб на сумму более 740 млн грн.

В целом следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Восемь из них, в том числе народный депутат Александр Онищенко, находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлены в суд, из них по 7 лицам вступил в законную силу обвинительный приговор.

Украинская правда

Темы: НАБУОнищенкогаз
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