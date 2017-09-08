Адвокаты Януковичей уверяют, что в ЕС ничего не "заморожено"

Адвокатская компания Joseph Hage Aaronson LLP заявляет, что Еврокомиссия и члены Евросоюза не обнаружили замороженных средств экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает пресс-секретарь сына экс-президента Александра Януковича Юрий Кирасир, распространяя пресс-релиз компании.

"В соответствии со статьей 8 Постановления Совета (ЕС) № 208/2014, которым были введены санкции Европейского союза в отношении (бывшего – ред.) президента Януковича, государства-члены ЕС и другие должны были немедленно сообщить Еврокомиссии любую и всю информацию, которую они имели о средствах и экономических ресурсах, принадлежащих или контролируемых президентом Януковичем, которые были заморожены в соответствии с постановлением", – говорится в сообщении.

"Несмотря на то, что прошло 3,5 года с момента введения санкций и вопреки упомянутого требования о представлении сведений, Европейская комиссия на сегодняшний день официально подтвердила, что она не получила в соответствии с этой статьей никакой информации о денежных средствах или экономических ресурсах, принадлежащих или контролируемых Президентом Януковичем, которые были заморожены в результате санкций ЕС", – подчеркивает компания Joseph Hage Aaronson LLP.

В марте швейцарские власти подтвердили, что в Швейцарии нет банковских счетов или других активов на имя Януковича или его сына.



На днях генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Швейцарии обнаружено золото, которое принадлежит человеку из окружения Януковича.

Генпрокуратура Швейцарии сообщила, что ознакомлена с этим вопросом, но подробностей не предоставила.

Алена Рощенко, УП