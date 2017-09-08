Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокаты Януковичей уверяют, что в ЕС ничего не "заморожено"

Пятница, 8 сентября 2017, 09:55
Адвокаты Януковичей уверяют, что в ЕС ничего не заморожено

Адвокатская компания Joseph Hage Aaronson LLP заявляет, что Еврокомиссия и члены Евросоюза не обнаружили замороженных средств экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает пресс-секретарь сына экс-президента Александра Януковича Юрий Кирасир, распространяя пресс-релиз компании.

"В соответствии со статьей 8 Постановления Совета (ЕС) № 208/2014, которым были введены санкции Европейского союза в отношении (бывшего – ред.) президента Януковича, государства-члены ЕС и другие должны были немедленно сообщить Еврокомиссии любую и всю информацию, которую они имели о средствах и экономических ресурсах, принадлежащих или контролируемых президентом Януковичем, которые были заморожены в соответствии с постановлением", – говорится в сообщении.

"Несмотря на то, что прошло 3,5 года с момента введения санкций и вопреки упомянутого требования о представлении сведений, Европейская комиссия на сегодняшний день официально подтвердила, что она не получила в соответствии с этой статьей никакой информации о денежных средствах или экономических ресурсах, принадлежащих или контролируемых Президентом Януковичем, которые были заморожены в результате санкций ЕС", – подчеркивает компания Joseph Hage Aaronson LLP.

В марте швейцарские власти подтвердили, что в Швейцарии нет банковских счетов или других активов на имя Януковича или его сына.

На днях генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Швейцарии обнаружено золото, которое принадлежит человеку из окружения Януковича.

Генпрокуратура Швейцарии сообщила, что ознакомлена с этим вопросом, но подробностей не предоставила.

Алена Рощенко, УП

Темы: ЯнуковичсанкцииЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Янукович
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Александр Вилкул: Если бы была возможность, я бы не разговаривал с Путиным. Я бы его убил
Последние новости
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
Все новости...
Реклама: