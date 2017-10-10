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Санкции против КНДР: ООН запретил четырем судам заходить во все порты мира

Вторник, 10 октября 2017, 07:09

Совет Безопасности ООН ввел масштабный портовый запрет в отношении четырех торговых кораблей, которые в обход санкций ООН перевозили в КНДР и из страны запрещенные товары.

Об этом сообщил Хью Гриффитс, глава экспертного комитета при ООН, пишет DW.com.

При этом он подчеркнул, что запрет на заход в порты не подразумевает замораживания активов или запрета на перемещение по водному пространству, однако всем странам запрещено принимать у себя эти четыре корабля.

Гриффит подчеркнул, что это был "первый случай в истории ООН", когда комитету при Совбезе пришлось запрещать кораблям заходить во все морские и океанские гавани.

Глава комитета также сообщил, что ведомство получило данные о том, что Северная Корея продолжает попытки экспортировать уголь в обход санкций ООН.

В начале сентября 2017 года Совбез ООН единогласно одобрил новый проект резолюции о введении дополнительных санкций в отношении КНДР. Документ предполагает полный запрет на ввоз из Северной Кореи текстильной продукции, а также ограничивает продажу Пхеньяну нефтепродуктов двумя миллионами баррелей в год.

Темы: Северная КореясанкцииООН
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