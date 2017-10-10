Венгерский глава МИД отказался ехать с Климкиным на Закарпатье

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто отказался от предложения украинского коллеги Павла Климкина встретиться на Закарпатье для обсуждения образовательного закона.

Об этом сообщает издание Magyar Nemzet, передает "Европейская правда".

Петер Сиярто в понедельник посетил Ужгород, где встретился с руководителями организаций закарпатских венгров и руководителями исторических церквей для согласования точек зрения.

Комментируя повторное предложение Павла Климкина посетить вместе Закарпатье и обсудить закон об образовании, Сиярто заявил, что его украинский коллега опоздал: закарпатских венгров следовало спрашивать их мнение до принятия закона.

При этом Сиярто планирует инициировать в Люксембурге пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС из-за закона об образовании.

Как известно, накануне глава МИД Украины Павел Климкин предложил венгерскому коллеге Петеру Сиярто совместно посетить Закарпатье.

25 сентября президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная рада приняла этот закон 5 сентября. Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств.

26 сентября правительство Венгрии заявило, что будет блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной, из-за закона "Об образовании".

Подробнее о конфликте вокруг образовательного закона: "Венгерский языковой шантаж: похоронит ли Будапешт европейское будущее Украины" и "Языковой конфликт с Европой: как действовать Киеву, чтобы сохранить нормы образовательного закона".