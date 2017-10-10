Решение Киева не мешает контингенту РФ в Приднестровье – Карасин

Денонсация Киевом соглашения о военном сотрудничестве усложнило снабжение Оперативной группы российских войск в Приднестровье, но это не критично.

Об этом статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин заявил в интервью "РИА Новости".

"Это решение Киева осложнило снабжение российских миротворцев в регионе. Однако это не отразилось на деятельности наших военнослужащих, которые продолжают выполнять свои обязанности в полном соответствии с положениями российско-молдавских соглашений", – сказал он.

Карасин заверил, что "для обеспечения Оперативной группы российских войск в Приднестровье будет сделано все необходимое".

Как известно, с 20 мая пропуск грузов в Приднестровье через территорию Украины осуществляется только при условии согласования с Нацагентством по безопасности пищевых продуктов Молдовы.

Карасин также заверил, что Россия по-прежнему готова вывезти оставшуюся половину боеприпасов – 21 тысячу тонн – со складов в Приднестровье (вывоз начался в 2001 году и бал заблокирован в 2004-м – ред.), но "сделать это можно лишь в результате достижения реального приднестровского урегулирования".

"К сожалению, до этого пока далеко. Соответствующие условиях еще не созрели", – сказал российский дипломат.

Алена Рощенко, УП