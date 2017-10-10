Армейцы в Калиновке заказали защитных сооружений на 1,6 млн

В начале октября военная часть А1119 в Калиновке Винницкой области заключила два контракта на сумму свыше 1,63 миллиона гривен для возведения защитных сооружений.



Такая информация содержится на портале Prozorro, сообщает проект "Марлин".



В том числе без конкурсных торгов подписан контракт суммой 1,46 млн грн с ЧАО "Кордон Авиа Сервис" на строительство наблюдательной башни до 1 декабря 2017 года на территории арсенала.



И 168 тысяч гривен получит Винницкий проектный институт, входящий в структуру Минобороны, за изготовление проектно-сметной документации на строительство арочного обсыпного хранилища для боеприпасов.



Это допороговые суммы, поэтому закон не требует проведения конкурса.



Согласно годовому плану закупок, в течение октября военная часть в Калиновке планирует потратить еще около 3 млн грн на строительство охранного ограждения по периметру складов с оружием.



Как известно, в 2017 году до взрывов на складах армейцы в Калиновке закупали противопожарное оборудование у сомнительной компании.



Как известно, ранее начальник Генштаба Виктор Муженко сообщил, что на безопасность складов было выделено 199 миллионов гривен, из которых часть еще не освоена.



По состоянию на октябрь на счета военным поступило около 90 миллионов. При этом военные подсчитали, что для обустройства одного километра периметра на складе с камерами и другим необходимым оборудованием необходимо 3 миллиона гривен.