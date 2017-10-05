Муженко поговорил с Порошенко о возможности своей отставки

Президент Петр Порошенко будет принимать решение о дальнейшей судьбе начальника Генштаба только после предварительных выводов комиссии Минобороны по взрывам на складах в Калиновке.

О таком разговоре рассказал журналистам начальник Генштаба Виктор Муженко.

Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом и тот отметил, что будет определяться после предварительных выводов комиссии, которые должны быть обнародованы 25 октября.

После многочисленных вопросов журналистов о том, почему его критикует в большей мере "Народный фронт" и не является ли это попытками поставить своего человека, Муженко сказал, что по его ощущениям, возможно, такое желание есть.

При этом он отметил, что не имеет никаких претензий к комитет ВР, который накануне принял решение рекомендовать уволить Муженко с должности.

Комиссию возглавляет главный инспектор Минобороны генерал Руслан Хомчак, который в 2014 году был руководителем сектора "Б" и выводил колонну из Иловайска.

При этом Муженко сообщил, что в мае 2017 года он был в Калиновке, после чего было принято решение заменить руководство части. Начальника базы понизили в должности.

Говоря о содержании складов, он отметил, что около 50% боеприпасов до сих пор хранятся на открытых площадках, так как не хватает места.

Другая половина боеприпасов, в том числе для установок "Смерч" и "Ураган", хранится в закрытых комплексах.

По словам начальника Генштаба, на безопасность складов было выделено 199 млн гривен, из которых часть еще не освоена.

По состоянию на октябрь на счета военным поступило около 90 мле грн. При этом военные подсчитали, что для обустройства одного километра периметра на складе с камерами и другим необходимым оборудованием надо 3 миллиона гривен.

Муженко также добавил, что в России есть все данные о складах с боеприпасами в Украине еще с советских времен.

Оксана Коваленко, УП