Порошенко ввел в действие решение СНБО о "Ставке верховного главнокомандующего"
Президент Украины Петр Порошенко указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О Ставке верховного главнокомандующего".
Об этом говорится на сайте президента.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 "О Ставку Верховного Главнокомандующего" (прилагается, для служебного пользования)", - говорится в указе №313/2017.
Также данным указом президент утвердил положение о Ставке Вверховного Главнокомандующего (прилагается, совершенно секретно).
Секретарю СНБО Александру Турчинову согласно полномочиям, определенным положением о Ставке Верховного Главнокомандующего, поручено принять организационные меры для обеспечения надлежащей деятельности Ставки Верховного Главнокомандующего в случае ее образования.
Контроль за выполнением соответствующего решения СНБО возлагается на Турчинова.
Данный указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть с 10 октября.