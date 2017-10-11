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Порошенко ввел в действие решение СНБО о "Ставке верховного главнокомандующего"

Среда, 11 октября 2017, 00:23

Президент Украины Петр Порошенко указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О Ставке верховного главнокомандующего".

Об этом говорится на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 "О Ставку Верховного Главнокомандующего" (прилагается, для служебного пользования)", - говорится в указе №313/2017.

Также данным указом президент утвердил положение о Ставке Вверховного Главнокомандующего (прилагается, совершенно секретно).

Секретарю СНБО Александру Турчинову согласно полномочиям, определенным положением о Ставке Верховного Главнокомандующего, поручено принять организационные меры для обеспечения надлежащей деятельности Ставки Верховного Главнокомандующего в случае ее образования.

Контроль за выполнением соответствующего решения СНБО возлагается на Турчинова.

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть с 10 октября.

Темы: Порошенко
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