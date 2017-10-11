Нардепа Березу избили футбольные фанаты

Ультрас футбольного клуба "Днепр" избили президента клуба "Днепр-1" нардепа "Народного фронта" Юрия Березу.

Как сообщает tribuna.com, инцидент произошел на "Днепр-Арене" во время матча 16-го тура второй лиги.

Во время драки у болельщиков "Днепра-1" отобрали баннеры и барабан.

Издание отмечает, что на матче фанаты "Днепра" вывесили баннер: "Мы сломаем вам Березу и разрушим ваш "Причал" (неофициальный сайт болельщиков днепровского клуба).