Кулеба: Резолюция Николетти не гарантирует возвращения РФ в ПАСЕ

Принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюция, которое имеет целью снятия политических санкций со Российской Федерации, еще не гарантирует ее возвращение в ПАСЕ.

Об этом постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба написал в facebook.

По его словам, одобрение доклада Николетти это "удар, а не нокдаун".

"Желание вернуть россиян в ПАСЕ есть, но гарантий возврата нет. Красная линия - январь 2018 г. Все, что будет происходить до этого, это игра, а не результат игры. Вероятность возвращения пока равна вероятности невозврата. Все зависит от кучи факторов", - пояснил он.

Кулеба также подтвердил, что Украина не идет на компромиссы в вопросе возвращения россиян в ПАСЕ. При этом он отметил, что украинскую делегацию к этому склоняют.

"Впервые об этом говорю: две недели я получаю вопросы от посланцев – какая ваша цена за возвращение России в ПАСЕ? Я отвечаю: выполнение резолюций ПАСЕ. Именно это украинские депутаты протолкнули в доклад Николетти. Эта правка принята вопреки оппонентам", - сообщил Кулеба.

Как сообщалось, Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов утвердила решение, которое имеет целью снятие политических санкций с Российской Федерации. Проект решения подготовил следующий президент ассамблеи Микеле Николетти.

"Европейская правда" в статье, опубликованной в среду, объяснила, что по замыслу идеологов этой нормы это должно запретить ПАСЕ продлевать действие ограничений, налагаемых на РФ, без согласия стран-членов. По сути, это ставит под вопрос одобрение в ПАСЕ каких-либо санкций против РФ. Учитывая, что санкции должны возобновляться ежегодно, ограничения могут быть сняты уже в январе.

"В переводе с дипломатического языка на человеческий это означает, что все ограничения, наложенные на россиян в ПАСЕ, должны быть отменены - потому что в КМСЕ санкций против РФ нет", - говорится в публикации "Битва за деньги и за Россию: в Совете Европы запустили новый сценарий отмены санкций".

Примечательно, что данную норму поддержало подавляющее большинство депутатов ПАСЕ, все предложенные Украиной поправки провалились, причем голоса разделились в пропорции 60 на 30. Украинские депутаты голосовали за отмену данных норм (кроме Юлии Левочкиной, которая поддержала их)

Конкретный механизм реализации новых положений может быть разработан руководящими органами ПАСЕ в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что в Совете Европы подготовили механизм, который позволит снять санкции с РФ и вернуть российскую делегацию в ПАСЕ.