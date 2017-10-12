Facebook перенастроит политическую рекламу из-за России
Facebook планирует поменять подход к политической рекламе и может внести изменения в механизм ее публикации перед выборами губернаторов и в Конгресс США осенью 2018 года.
Об этом заявил главный технический директор Facebook Майк Шрепфер, сообщает Reuters.
Изменения связаны со скандалом с возможным вмешательством России с помощью соцсетей в президентские выборы США в 2016 году.
"Мы сейчас активно работаем над этим, компания сфокусирована на том, чтобы улучшить все это на регулярной основе", - сказал Шрепфер
Он добавил, что юзеры увидят "регулярные обновления и изменения", но подчеркнул, что вводить их будет непросто, потому что Facebook не хочет задушить "законную речь" и из-за объема материала на крупнейшей в мире соцсети.
"Мы много инвестируем в технические решения, потому что мы работаем в беспрецедентных масштабах", - сказал Шрепфер.
В прошлом месяце директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания начнет относиться к политической рекламе иначе, чем к другим объявлениям. В частности внесут изменения в то, чтобы каждый мог видеть политические объявления, независимо от того, на кого они нацелены.
Законодатели США начали требовать введения правил в соцсетях. В связи с этим главный операционный директор Facebook Шерил Сандберг на этой неделе проведет встречи в Вашингтоне.
Отмечается, что компания также планирует нанять тысячу новых сотрудников для проверки рекламных объявлений на их соответствие условиям соцсети.
Ранее в Facebook сообщили, что теневая российская компания, так называемая "ферма троллей", известная своей прокремлевской пропагандой, скупала и распространяла политическую рекламу во время президентской кампании в США.
Представители Facebook сообщили, что они проследили продажу рекламы на общую сумму $100 тысяч.
Было обнаружено, что 3300 рекламных объявлений имели следы, которые вели именно к российской компании.
Команда Facebook тогда обнаружила 470 подозрительных и вероятно фейковых фейсбук-аккаунтов и страниц, которые, как считают в Facebook, эксплуатировались за пределами России, имели связи с этой компанией и были привлечены к публикации рекламы.
Сейчас в США спецпрокурор Роберт Мюллер занимается расследованием попыток вмешательства России в американские выборы 2016 года и того, имела ли связи команда нынешнего президента США с Кремлем. Сам Дональд Трамп неоднократно называл подобные обвинения "охотой на ведьм".