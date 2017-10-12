Дело 2 мая в Одессе: Оправданному россиянину сообщили о новом подозрении

Полиция сообщила о подозрении ранее оправданному гражданину России Евгению Мефедову в совершении действий, направленных на захват государственной власти, и подготовке к организации массовых беспорядков в Одессе.

Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Валентин Рыбин.

"Мефедову предьявлено новое подозрение!!!", - написал Рыбин.

В опубликованном адвокатом документе, указывается, что 11 октября следователь районного отдела полиции Одессы сообщил о подозрении Мефедову по ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственной смены и свержения конституционного строя, а также захвата государственной власти) и ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 (подготовка к организации массовых беспорядков) Уголовного кодекса.

По данным полиции, в марте 2014 года Мефедов, гражданин Украины Сергей Долженков и еще 15 человек, организовали пророссийское движение в Одессе, в частности автопробег, где открыто выступали за отделение Одесской и Николаевской областей от Украины.

Кроме того, полиция расценивает помощь Мефедова и Долженкова в организации палаточного городка пророссийских активистов на Куликовом поле в Одессе как подготовку к организации массовых беспорядков.

Как известно, Мефедов и Долженков были среди 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы, – но эту группу городской суд Черноморска 18 сентября оправдал.

Украинская правда