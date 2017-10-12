Экс-депутату грозит 15 лет тюрьмы за содействие в оккупации Крыма

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховной Рады Крыма, которая помогала россиянам захватывать полуостров.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

Ей грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет по статье 111 УК (государственная измена).

По данным прокуратуры, во время заочного досудебного расследования были получены "неопровержимые доказательства" того, что в марте 2014 года при участии депутата был незаконно принят ряд постановлений, в результате чего появилось нелегитимное государственное образование "Республика Крым".

Как сообщалось, Генеральная прокуратура подозревает в государственной измене 73 украинских военнослужащих из Крыма.

Украинская правда