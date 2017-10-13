Полиция vs "Трейд Коммодити": появилась другая версия отмены закупки

Национальная полиция отменила закупку горючего у "Трейд Коммодити" не из-за махинаций компании и сделала это с нарушениями.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на данные в системе электронных торгов Prozorro.

"Предложения "Трейд Коммодити" по всем 6 лотам были отклонены из-за того, что фирма не выполнила одно из ключевых требований заказчика - иметь достаточное количество автозаправок во всех областях и нескольких отдельно указанных городах", - говорится в пояснении.

Однако фирма обжаловала это решение в Антимонопольном комитете. Компания указала, что заказчик по закону должен предоставить участнику возможность подать уточненные документы в течение 24 часов с момента его ознакомления с решением конкурсного комитета.

АМКУ удовлетворил жалобу "Трейд Коммодити" в части отклонения его заявки, а также в части определения полицией победителями торгов по другим лотам фирмы "ОККО контракт", "Нефтетрейд ресурс" и "Техойл ритейл".

Однако полиция не стала выполнять решение АМКУ, сославшись на отсутствие "технической возможности" вернуть "Трейд Коммодити" на стадию оценки по лотам 2 – 6, и отменила торги по всем 6 лотам.

В то же время, пишут "Наші гроші", Национальная полиция на самом деле могла выполнить решение АМКУ по крайней мере по одному из 6 лотов, однако не стала этого делать.

Издание пояснило, что "Трейд Коммодити" подала одну жалобу на все 6 лотов, но система Prozorro позволяет подгружать жалобы АМКУ только под один лот. Учитывая это, заказчик сталкивается с проблемой, что он в конечном счете может выполнить решение АМКУ только по тому лоту, где подгружена жалоба.

Как сообщалось, в полиции имеют свою версию отказа от топлива "Трейд Коммодити".

12 октября директор департамента по коммуникации МВД Артем Шевченко заявил, что компания пыталась использовать схему для выигрыша в тендере. Суть ее заключается в том, что участник тендера занижает во время электронного аукциона цены на бензин до неадекватного уровня, а уже после победы обращается к заказчику с требованием о повышении цены из-за того, что она ниже рыночной.